Хватило только на одну? Бородина предстала перед камерами в джинсах без штанины

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

Ксения Бородина поделилась фотографиями с отдыха в Дубае

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Ксения Бородина/borodylia0803; 5-tv.ru

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К странному образу звезда выбирала прическу по совету подписчиков.

В Дубае телеведущая Ксения Бородина позировала перед камерами в необычном образе. Звезда решила выйти в свет в джинсах с одной штаниной. Кадрами она поделилась с подписчиками в соцсети.

Довольно странный наряд — на одной полностью голой ноге шорты, а на другой джинсы, звезда «Дом-2» дополнила стандартной ярко-розовой футболкой. В таком виде она отправилась на ужин.

Не обошлось и без украшений. С выбранной одеждой Ксения сочетала несколько золотых браслетов и массивные сережки. Накраситься знаменитость предпочла в тон вверху — губы светло-розовой помадой и стрелки.

Однако трудности настигли ведущую в момент, когда нужно было делать прическу. По этому вопросу она спросила совета у поклонников. Бородина не была уверена, как ей лучше — с распушенными волосами или с собранными.

Вечер Ксения провела с подругами, в то время как жениха телеведущей блогера Николая Сердюкова рядом не оказалось. Звезда отправилась в отпуск без избранника, с которым недавно уже проводила время на Мальдивах.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-супруг Бородиной Курбан Омаров рассказал, каким не должен быть «мужик».

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