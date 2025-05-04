Хватило только на одну? Бородина предстала перед камерами в джинсах без штанины
Ксения Бородина поделилась фотографиями с отдыха в Дубае
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Telegram/Ксения Бородина/borodylia0803; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
К странному образу звезда выбирала прическу по совету подписчиков.
В Дубае телеведущая Ксения Бородина позировала перед камерами в необычном образе. Звезда решила выйти в свет в джинсах с одной штаниной. Кадрами она поделилась с подписчиками в соцсети.
Довольно странный наряд — на одной полностью голой ноге шорты, а на другой джинсы, звезда «Дом-2» дополнила стандартной ярко-розовой футболкой. В таком виде она отправилась на ужин.
Не обошлось и без украшений. С выбранной одеждой Ксения сочетала несколько золотых браслетов и массивные сережки. Накраситься знаменитость предпочла в тон вверху — губы светло-розовой помадой и стрелки.
Однако трудности настигли ведущую в момент, когда нужно было делать прическу. По этому вопросу она спросила совета у поклонников. Бородина не была уверена, как ей лучше — с распушенными волосами или с собранными.
Вечер Ксения провела с подругами, в то время как жениха телеведущей блогера Николая Сердюкова рядом не оказалось. Звезда отправилась в отпуск без избранника, с которым недавно уже проводила время на Мальдивах.
Ранее, писал 5-tv.ru, экс-супруг Бородиной Курбан Омаров рассказал, каким не должен быть «мужик».
80%
Нашли ошибку?