«Ошибку признаю»: экс-супруг Бородиной рассказал, каким не должен быть «мужик»

Отсутствие чуткости к избраннице бизнесмен считает пагубным.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омарова, которого она уличала в неверности, в соцсетях решил размышлять о качествах настоящего мужчины.

По его мнению, главная отрицательная сторона представителей мужского пола в отношениях есть не склонность к предательству, а стремление угодить другим людям, демонстрируя чувства к избраннице.

«Самый страшный мужчина для женщины — не тот, кто ушел, и даже не тот, кто изменил. А тот, кто готов сдать свою женщину за копейку чужого одобрения и ставит на алтарь уважения все, причем уважения перед такими же никчемными, мелкими мужиками, как он сам», — пояснил свое видение Омаров.

К тому же он добавил, что мужская невнимательность по отношению к любимой может стать проблемой.

«Этот „мужик“ никогда не будет думать, что чувствует женщина рядом с ним. Что ей больно. Что она устала. Что она вкладывает в него свою молодость, красоту, любовь, свое терпение. Ему наплевать», — сказал он.

Курбанов и Бородина состояли в браке более пяти лет, но 2021 году пара развелась. Знаменитость отмечала, что причиной разрыва стали многочисленные измены супруга. В настоящее время Омаров женат на Валерии, которая недавно родила ему наследника. При этом Бородина уверяла, что бизнесмен начал роман с нынешней избранницей до официального разрыва предыдущего союза.

Сам предприниматель позднее признавался, что, когда чувства в браке с Бородиной угасли, он действительно вступил в отношения с молодой любовницей, которая не знала о его семейном статусе.

«Свою ошибку признаю и до сих пор чувствую свою вину и перед Ксенией, что полюбил другую, хотя не скрывал ничего. Я оказался в ситуации, когда одновременно виноват перед двумя женщинами. Но сердцу не прикажешь», — говорил Омаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Омарова отказалась от диет после родов.