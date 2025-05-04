«Очень болезненно»: Сати Казанова рассказала о потере ребенка

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

Сати Казанова пережила замерзшую беременность

Сати Казанова вспомнила, как потеряла ребенка

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певица столкнулась с трагедией, которая полностью изменила ее восприятие материнства.

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова пережила страшную трагедию, у нее была замершая беременность на сроке девять-десять недель. Об этом она рассказала в интервью журналистке Светлане Бондарчук.

Певица вспомнила, что она с мужем пыталась зачать ребенка около семи лет. Сначала они наслаждались совместной жизнью, а потом уже стали ломать голову и волноваться.

Когда долгожданная беременность произошла, то родителям пришлось столкнуться с новым ударом судьбы. На сроке девять-десять недель у певицы диагностировали прекращение развития плода, другими словами, несостоявшийся выкидыш.

«И я так очень болезненно это перенесла. Но, с другой стороны, это сняло с меня много страхов в отношении материнства. Я столько перелопатила в отношении психологии», — призналась Казанова.

По словам артистки, эта потеря помогла ей проанализировать материнство и проработать большое количество подсознательных страхов. Она призналась, что ее очень часто терзали сомнения. Исполнительница беспокоилась, что появление ребенка ограничит ее в самореализации или не получится стать для него хорошей матерью.

Однако замершая беременность помогла ей избавиться от переживаний, поскольку пришло осознание, что это было благословением и даром. К тому моменту уже успела почувствовать, как развивается жизнь. Особенно, когда на УЗИ услышала сердцебиение плода.

К счастью, сейчас певица во всю наслаждается материнством. Осенью 2024 года на свет появилась ее дочка. Примечательно, что раскрывать имя наследницы знаменитость не спешит — она уверенна, что торопиться не стоит. Помимо этого, она пока не хочет показывать наследницу на камеру.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что почему Сати Казанова скрывает свою дочь.

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