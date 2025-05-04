Лучшая профилактика ОРВИ: это масло поможет защититься от простуды

В нем содержится кладезь витаминов, которые будут беречь ваш организм.

Масло черного тмина может стать полезным дополнением к рациону в сезон простуд, так как обладает выраженными противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

Эксперт уточнила, что масло черного тмина можно применять для профилактики ОРВИ в осенне-зимний период. Также оно используется при хронических воспалительных заболеваниях, таких как артрит и колит. Но только курсами и по рекомендации врача. В некоторых случаях масло включают в диету при диабете и нарушениях липидного обмена.

Основным активным компонентом продукта является тимохинон — вещество с доказанным противовоспалительным и антиоксидантным действием. Также в составе присутствуют омега-6 и омега-9 жирные кислоты, витамины A, E, группы B, а также биологически активные соединения, которые укрепляют иммунитет.

«Тимохинон подавляет выработку провоспалительных медиаторов, а антиоксидантная активность помогает замедлять окислительный стресс, связанный со старением и нейродегенеративными заболеваниями», — отметила врач.

Однако специалист предупредила, что масло противопоказано детям до шести лет, беременным женщинам, а также людям с острыми заболеваниями ЖКТ и тем, кто перенес трансплантацию органов.

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