Владимир Путин отказался считать себя вершителем судеб

Президент РФ Владимир Путин не считает себя вершителем судеб даже после 25 проведенных лет в качестве главы государства и премьер-министра. Об этом он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Не знаю даже, стоит ли говорить, с другой стороны, это важно. У меня такое чувство, что все-таки я не чувствую себя каким-то политиком, который сидит и вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает», — отметил он.

По его словам, это идет из той семьи и среды, в которой он вырос. Глава государства отметил, что он дышит одним и тем же воздухом с миллионами россиян. Президент также выразил надежду на то, что это продолжится и никуда не исчезнет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что РФ обладает необходимыми силами и средствами, чтобы успешно завершить спецоперацию, не прибегая к использованию ядерного оружия. Хотя именно к этим действиям Россию не раз провоцировали неприятели.