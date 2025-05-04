Несмотря на провокации со стороны неприятелей, страна не намерена идти на этот шаг.

Россия обладает необходимыми силами и средствами, чтобы успешно завершить СВО, не прибегая к использованию ядерного оружия. Об этом президент страны Владимир Путин сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал в своем Telegram-канале соответствующий фрагмент документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Так, по словам главы государства, Москву неоднократно пытались спровоцировать на использование ядерного оружия, стремясь заставить совершить ошибку. Но на протяжении всего этого времени не было необходимости в его применении. Президент также выразил надежду, что вообще никогда не потребуется прибегать к этому шагу.

«У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — отметил он.

На днях глава киевского режима Владимир Зеленский сказал, что инициатива Владимира Путина о трехдневном перемирии в преддверии 9 Мая — «театральная постановка». Он также осмелился заявить, что не может «гарантировать безопасность» мировых лидеров, которые придут на торжественное мероприятие в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин указал на опасность национализма.