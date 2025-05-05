Премьер Словакии прибудет на Красную площадь 9 мая, несмотря запреты главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас.

Европейские запреты на все русское — уже не просто тренд. Все это превратилось в настоящую русофобию. Именно поэтому Брюссель так настоятельно рекомендует не посещать европейским лидерам парад Победы в Москве.

Премьер-министр Словакии заявил, что прибудет на Красную площадь 9 мая, несмотря на все провокации лидера киевского режима Владимира Зеленского и попытки Евросоюза помешать ему добраться до России.

«Я на празднование 80-й годовщины пойду и точка. Несмотря на то, что некоторые страны ЕС собираются запретить пролет правительственного самолета над своей территорией. Я пойду, чтобы почтить и выразить уважение к народу, который сыграл решающую роль в победе над Гитлером. Народу, который больше всего пострадал», — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Угрозы Киева устроить в этот день атаки Фицо назвал неуважением к истории и героям-освободителям. Премьер также раскритиковал ресурсную сделку Украины с США. По словам политика, Зеленский таким образом пытается, как тонущий, ухватиться за власть и затянуть военные действия, а не приблизить мир.

Сегодня же евродепутат от Словакии Любош Блаха и вовсе призвал арестовать главу киевского режима.

«Это безумие, что при таких обстоятельствах этого украинского террориста принимают в Праге. Это как если бы Степана Бандеру принимали там в 1941 году. Он должен быть немедленно арестован и привлечен к ответственности в Праге за свои террористические угрозы», — сказал депутат Европейского парламента Любов Блаха.

Речь как раз о провокационных словах Зеленского о том, что Москве нужно опасаться проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы.





