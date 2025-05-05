«Это наша честь, наш долг»: «Бессмертный полк» прошел по улицам немецкого Кельна

Сотни человек под «Катюшу» прошли по центру Франкфурта, несмотря на запрет властей демонстрации флага России, а также атрибутики Великой Победы.

Градус русофобии накануне 9 Мая растет и в Германии. Полиция Берлина выпустила предостережение. В День Победы в столице запрещена любая символика, связанная с Россией и Советским Союзом. Нарушителей пугают карательными мерами.

Таких запретов не боятся жители Кельна. Сотни участников провели там шествие «Бессмертного полка» и патриотический автопробег. О том, как это было — в репортаже нашего европейского обозревателя Виталия Чащухина.

«Бессмертный полк» в Европе — теперь это отдельный акт гражданского мужества и непоколебимости русских. Сотни человек под «Катюшу» прошли по центру Франкфурта. А в Риме возле знаковых достопримечательностей полтысячи участников исполнили «День Победы».

Не просто память — живой протест и в самом деле массовое восстание наших соотечественников против забвения, политической цензуры и давления.

В Кельне гудит автомобильная колонна. Автопробег к юбилею победы. Впереди раритетная «Волга-21», которую специально пригнали из России. Что называется «назло врагам».

«Мы участвуем в пробеге, посвященном 80-летию Великой Победы. Для меня это важно, потому что я чту своих дедов. У меня один дед воевал в Красной Армии, финскую войну прошел. И для меня это важно», — говорит участник автопробега Сергей Экерман.

Главная остановка у захоронения сотен советских солдат на окраине города. Здесь тоже выстраивается бессмертный и по-настоящему народный полк. Именно в такие моменты ощущаешь: война коснулась каждого. У многих в руках сразу несколько портретов героев Великой Отечественной войны, которые сражались против фашизма.

«Слезы на глазах. Прекрасно просто (организовано все. — Прим. ред.), очень душевно и плакать хочется, честно», — говорит участник памятной акции.

«Память о дедушке, который прошел всю войну, с первого по последний день», — добавила еще одна участница памятной акции.

Приходят не только дети победителей, а уже внуки и правнуки. Варят на костре солдатскую кашу. Надевают форму красноармейцев, отшитую по точным лекалам на заказ.

«И форму мы носим с гордостью о наших дедах, прадедах. Это наша честь, это наш долг», — сказала участница памятной акции.

Шествие «Бессмертного полка» в Кельне заметно отличается от других городов Германии, даже Берлина, во всей своей красе. Георгиевские ленточки, солдатские гимнастерки, флаги Российской Федерации и, конечно же, знамя Великой Победы.

Столичная полиция уже выпустила строжайшее предостережение. Как и в прошлый раз, Берлин запрещает на 9 Мая любую символику, связанную с победой: ленточки, форму красноармейцев, флаги России и СССР, а также демонстрация букв V и Z.

И даже русские марши и песни военных лет.

Всех, кто посмеет появиться с такой атрибутикой возле военных мемориалов, ждут карательные меры. Сравнение напрашивается само собой: как в худшие времена немецкой истории.

В итальянской прессе по следам «Бессмертного полка» в Риме пытаются достучаться до своих европейских сограждан, называя 9 мая одним из главных дней в истории человечества.

«Сейчас мы как никогда видим, как стирается история, сжигаются флаги и навязываются новые ценности. Свидетелей истории спустя 80 лет становится все меньше и меньше, но „Бессмертный полк“ сохранит память о них, организовав марш, в котором вместе с нынешними поколениями будут принесены портреты тех, кто сражался тогда, как и сейчас», — пишет римская пресса.

Но стоит ли сомневаться, что никакими ограничениями наших не запугать, да еще и с таким обилием самых разных объединяющих символов. Русские не сдаются.

«Мы рожденные в СССР, я люблю свою родину, я помню, откуда я, как говорится. Соответственно, у меня все как положено, с чебурашками», — говори координатор «Бессмертного полка» Кельна Елена Павленко.

Вряд ли их что-то может заставить отказаться от того, чтобы почтить память своих героев, тем более здесь, в Германии, особый символизм. На юбилей Победы в Берлин съедутся все участники и организаторы и участники «Бессмертных полков» со всей Европы, бывших советских республик и, конечно, из самой России, несмотря на все трудности.

А вместе с ними до Берлина дойдут и те, кто сражался за это шествие и свободу с июня 1941-го по май 1945-го.