Грозит срок: какое наказание ждет владельца напавших на ребенка в Сочи хаски

Местный житель признался на допросе, что не кормил животных, из-за чего они и атаковали мальчика.

Владельца напавших на ребенка в Сочи хаски может ждать срок до трех лет лишения свободы. Уголовное дело передано для рассмотрения в местный суд. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

Известно, что 48-летний местный житель обвиняется по первой части 118-й статьи УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Закон предусматривает несколько видов наказания по этой статье, в том числе штраф в размере 80 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов. Самыми серьезными санкциями является ограничение свободы сроком до трех лет.

Ведомство также уточнило, что родители мальчика подали гражданский иск, чтобы возместить причиненный вред здоровью ребенка и компенсировать полученный моральный вред.

В феврале 2025-го в Адлерском районе две собаки породы хаски вырвались с участка, на котором жили. По дороге шел ребенок домой, и голодные псы набросились на мальчика, буквально съев ему большую часть лица. Несовершеннолетнего доставили в городскую больницу, а после транспортировали вертолетом в центр края — Краснодар.

В данный момент ребенок находится в столице, пластические хирурги пытаются восстановить мягкие ткани его лица. Операции приходится делать с перерывами.

Владелец собак на допросе признался, что не кормил своих животных длительное время, из-за чего хаски от голода набросились на соседского мальчика. Собак уже усыпили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ставрополе две собаки выбежали с территории частного дома и одна из них растерзала десятилетнего ребенка.