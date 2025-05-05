Умер народный артист РФ Николай Горохов

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

Он был известен, прежде всего, как театральный актер.

Умер народный артист РФ Николай Горохов

Фото: vedom.ru

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Народный артист РФ, актер Николай Горохов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем официальном Telegram-канале.

«Буквально на днях видел Николая Анатольевича, как всегда, полным энергии, и сегодня, как говорят его коллеги по цеху, у него были рабочие планы, его ждали в театре. Невозможно поверить в эту внезапную потерю. Во владимирском драмтеатре он служил с 1978 года, и очень печально, что обновленная сцена откроется без него», — отмечает чиновник.

Авдеев назвал Горохова блестящим актером и режиссером. Он был, прежде всего, известен по своим театральным работам. Горохов играл в классических постановках «Вишневого сада», «Горе от ума», «Собачьего сердца», исполнял роль брата Лоренцо в шекспировской пьесе «Ромео и Джульетта» и многие другие.

Отпевание и похороны артиста состоятся 8 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 85-м году жизни умер актер из «Прослушки» и «Клана Сопрано» Чарли Скелайс.

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