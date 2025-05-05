Вокруг здания Верховной рады Украины появился забор из колючей проволоки

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

С момента введения в стране военного положения вход на территорию правительственных зданий в Киеве запрещен. Но к чему эта мера безопасности?

На Украине Верховную раду обнесли колючей проволокой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

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Забор из колючей проволоки высотой 1,5 метра окружил здание Верховной рады Украины в Киеве. Официального заявления, объясняющего ситуацию, не поступало, ограждение увидели местные жители, и вскоре соответствующие кадры разлетелись по сети. Видеоролик одного из свидетелей опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Колючая проволока протянута по всему периметру. Но какова цель? После введения на Украине военного положения, а было это еще в 2022 году, власти ограничили доступ ко всем главным зданиям правительственного квартала, киевлянам запрещено появляться даже на прилежащей территории. 

В последний день апреля в Киеве состоялся митинг — люди требовали установить четкие сроки службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, на площади Независимости жители столицы выступили, чтобы обратить внимание на проблему пропавших без вести. В нем приняли участие несколько сотен человек. 

Вскоре, а именно 8 мая, в Раде пройдет голосование по ратификации соглашения о редкоземельных металлах. Этот документ был подписан представителями Украины и США. Он предполагает создание инвестиционного фонда для реализации совместных проектов в добывающей отрасли. Также подразумевается, что Киев не лишится прав на территориальные ресурсы, а полученные средства сможет тратить на восстановление инфраструктуры страны.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какие заявления Зеленского о провокациях на 9 Мая вызвали резкую критику в Европе.

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