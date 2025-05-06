«Добровидение 2025»: в Москве пройдет фестиваль народной песни

Послушать традиционное исполнение можно будет на четырех площадках с 8 по 13 мая.

В Москве состоится X Международный фестиваль народной песни «Добровидение 2025». Выступления артистов будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдут на четырех площадках с 8 по 13 мая.

Грандиозный гала-концерт примет главная сцена фестиваля — Государственный Кремлевский дворец, здесь 12 мая выступят казачьи и русские-народные хоры, танцевальные ансамбли, фолк-коллективы, а также звезды отечественного шоу-бизнеса.

Фестиваль порадует богатой программой мероприятий. 8 мая в Центральном доме Российской армии пройдет торжественное присуждение премии «Добровидение 2025». К ней будет приурочен и концерт, в котором примут участие лауреаты. 9 мая даст старт серии выступлений для российских военных в госпиталях, военных частях и на полигонах, которые продлятся вплоть до 13 мая.

Известно, что 11 мая участники фестиваля споют на открытой площадке «Московских сезонов» на Тверской площади и Площади Революции. Выступления продлятся с 11 до 18 часов. В последний же день мероприятий, 13 мая, концерт ждет Храм Христа Спасителя, он традиционно пройдет в Зале Церковных Соборов.

Ранее 5-tv.ru писал, что гала-концерт фестиваля «Дорога на Ялту» прошел в Кремле. Концерт, приуроченный ко Дню Победы в Великой отечественной войне (ВОВ), каждый год объединяет артистов со всего мира, которые отдают дань памяти подвигу советского народа.

Фестиваль начался с песни «Матушка земля» на русском языке. Вместе с Татьяной Картуковой композицию исполнили участники из 15 стран. Среди председателей жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко. Гости и участники концерта также получили поздравления от президента России Владимира Путина.