Суд по делу об отравлении детей начался в Красноярском крае

В Красноярском крае начался суд по громкому делу о смертельном отравлении четырех детей средством от насекомых.

Их отец — Дмитрий Виноградов — обвиняется в причинении смерти по неосторожности и ему грозит до четырех лет лишения свободы. Сам он полностью вину не признал, однако на допросе рассказал, что не проветрил дом после обработки помещений дихлофосом.

Медицинская экспертиза подтвердила, что к гибели привели именно его пары, а также частицы, которые попали на игрушки и в еду. Прокуратура настаивает, что глава семейства обязан был знать, как обращаться с химикатами и правильно рассчитать дозировку, однако пренебрег инструкцией.

Трагедия произошла осенью прошлого года — скончались три девочки и мальчик в возрасте от шести до 13 лет. В больницу попали и сами родители.