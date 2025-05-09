Мешок желания не имеет дна: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 мая

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 12 по 18 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Это будет яркая неделя с тихим завершением. Если что-то планировать, лучше используйте первую половину недели, особенно понедельник и вторник. А вот выходные лучше провести в тихом и приятном отдыхе.

12 мая, понедельник

День Золотой змеи

5-tv.ru

Его называют днем Малого Красного Охвата. Свадьбы, путешествия, открытие бизнеса и земляные работы лучше перенести на другое время. Иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Дела среднего уровня важности при этом допустимы в этот день. Планирование, свидания, встречи, обращение за медицинской помощью, начало обучения пройдут успешно.

Будьте внимательнее с наемным персоналом. Структура дня «Самонаказание в тюрьме» говорит о возможных неприятностях от неповиновения слуг. Подчиненные могут вести себя излишне самонадеянно и вызывать конфликты.

Совет: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

13 мая, вторник,

День Водяной лошади

5-tv.ru

День Желтого Охвата дает поддержку большинству дел. Постарайтесь воспользоваться энергиями этого дня, чтобы получить дополнительные бонусы в следующие 60–120 дней. Это даст вам рост доходов, увеличение семьи, рождение благородного ребенка.

Всем хорош этот день, кроме звезды болезней — медицинские процедуры лучше перенести на другое время, поскольку есть риск ухудшения в вопросах здоровья или проблем при визитах к врачу.

К тому же структура дня «Водная змея встречает огонь» или «Водная змея входит в дом огня» указывает на необходимость тщательнее обдумывать свои действия, особенно учитывая возможные внезапные повороты и вводные.

Совет: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

14 мая, среда

День Водяной козы

5-tv.ru

Этот день освещается звездами Небесный потрошитель и Небесная милость. Он может поддержать сбор долгов, подписание документов, инвестирование и другие насущные дела.

Структура дня «Печать получает благословение» указывает на возможные проявления болезней и неприятности в юридической сфере. Поэтому для важных деллучше выбрать другие дни.

Совет: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения — это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.

15 мая, четверг

День Деревянной обезьяны

5-tv.ru

Этот день собирает плохие звезды — Красный феникс и Абордажный крюк, поэтому он совершенно никуда не годится. Разве что для планирования, но не более того.

Есть риск пострадать от козней завистников, несчастных случаев или потерять в деньгах. Но будем надеяться на успешное завершение сегодняшних дел благодаря Главной звезде.

Совет: вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг. Это приведет к успеху.

16 мая, пятница

День Деревянного петуха

5-tv.ru

Этот день сопровождается несчастливой звездой Призрака девяти земель, поэтому стоит поберечь силы для более откликающихся и поддерживающих дней.

В такой день хорошо помолиться, провести духовную работу, помедитировать и собраться с мыслями. Это подействует исцеляюще и даст сил.

Совет: постепенные и незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему. Уйдите в тень.

17 мая, суббота

День Огненной собаки

5-tv.ru

В субботу будет донимировать негативная энергия. Она будет препятствовать успешному завершению дел, начатых в этот день. Возможны препятствия, загвоздки и всякие нежелательные ситуации.

Допустимо в этот день проводить встречи, учиться, подписывать незначительные контракты, но на большую поддержку рассчитывать не нужно.

Совет: оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей. Не запутывайтесь в мелочах.

18 мая, воскресенье

День Огненной свиньи

5-tv.ru

Структура этого дня «Разрушитель года» не позволит ничего создать, поскольку противостоит энергиям года и месяца. Воскресенье подойдет только для отдыха. С другой стороны, чем еще можно заняться в в этот день, как не отдыхом?

Совет: имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.