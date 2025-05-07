«Не хочется страдать»: что случилось с певицей Валерией во время отпуска в Дубае

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Певица Валерия пожаловалась на солнечный ожог во время отдыха в Дубае

Фото, видео: Новодережкин Антон/ТАСС; Instagram*/valeriya; 5-tv.ru

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Знаменитость наслаждалась пляжем вместе с мужем Иосифом Пригожиным, пока не произошел очень неприятный инцидент.

Народная артистка РФ Валерия поделилась с поклонниками своей болью в личном блоге. Болью в прямом смысле — от солнечного ожога. Певица проводит отпуск вместе с мужем и продюсером Иосифом Пригожиным, и пара не упускает возможности погреться под теплыми лучами на пляже. Однако, несмотря на бдительность и бережное отношение к коже, знаменитости все же «жестко обгорели».

Валерия подчеркнула в видеообращении, что серьезно относится к защите от солнца. Но светлые следы от купальника на коже говорили сами за себя. Наслаждаясь отдыхом, исполнительница ненадолго потеряла бдительность, не нанесла специальное средство с УФ-фильтром после купания и столкнулась с неприятными последствиями. Теперь предстоит период восстановления.

«Я обычно очень осторожна в этом вопросе, пользуюсь защитным кремом. Но, видимо, солнце такое активное, что мы, чуть дольше побыв в воде, получили такой результат», — поделилась звезда.

Теперь Валерия просит помощи у подписчиков. Она уже приобрела целый набор заживляющих мазей и кремов, но, похоже, не рассчитывает на быстрое исцеление. Так что у поклонников появилась прекрасная возможность посоветовать артистке эффективное средство от ожогов и спасти ее от боли, красных пятен и шелушения кожи. «Очень не хочется страдать долго», — добавила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Валерия поприветствовала появившегося на свет внука. Ее младший сын Арсений Шульгин с женой Лианой стали родителями во второй раз.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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