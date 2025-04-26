«Ты герой»: Валерия поблагодарила невестку Лиану Шульгину за внука

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 25 0

Певица Валерия обратилась к невестке после рождения внука: Лианочка, ты герой

«Ты герой»: Валерия публично обратилась к родившей сына невестке

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Сын певицы Арсений Шульгин и его избранница стали родителями второй раз.

Народная артистка России Валерия празднует рождение внука. В семье ее младшего сына Арсения Шульгина и его жены Лианы Шульгиной появился второй ребенок, мальчика назвали Мироном. Пара также воспитывает четырехлетнюю дочь Селин.

В своем Telegram-канале и соцсетях Валерия обратилась к сыну и невестке со словами благодарности. В ответ ее поздравили сотни поклонников и друзья, а также коллеги из шоу-бизнеса. В их числе исполнители Алсу, Любовь Успенская и другие.

«Какое же сегодня настроение! В этот мир пришел еще один человек, наш внук Мирончик. У нас счастье до небес. Лианочка, ты герой. Арсений — отец мечты. Спасибо вам за это чудо», — написала певица.

В большой семье артистки к детям относятся с нескрываемым восторгом и нежностью. Лиана Шульгина прежде публиковала видео, на котором ее родители, а также Валерия с мужем и продюсером Иосифом Пригожиным трогательно радуются новости о ее беременности. Кроме того, старшие родственники с удовольствием проводят время с внуками, а малышка Селин, по мнению поклонников, как две капли воды похожа на звездную бабушку.

Ранее, писал 5-tv.ru, невестка Валерии рассказала, как прошли ее вторые роды.

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