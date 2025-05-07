В зоне специальной операции наши артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ южнее Донецка. На противника обрушили град ударов. Расчеты реактивной системы залпового огня уничтожили огневые точки, склады с боеприпасами и сразу несколько опорных пунктов ВСУ.

Там же, на южно-донецком направлении, уже самоходные пушки «Гиацинт-С» поразили укрепрайон и пункты управления ВСУ. Благодаря мощному удару высокоточной и дальнобойной артиллерии разрушены укрепления вдоль линии обороны противника, а также транспортные пути, которые боевики использовали для снабжения своих передовых частей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.