«Это очень сложно»: китаист о выходе фильма «Красный шелк» на кинорынке КНР

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Китаист Мстиславский: «Красный шелк» смог зайти на рынок КНР вопреки сложностям

Фото, видео: Кадр из х/ф «Красный шелк». реж.: Андрей Волгин, 2025г; 5-tv.ru

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Текущая ситуация в мире располагает к тому, чтобы создавать российско-китайские проекты.

Выйти на кинорынок КНР очень сложно, однако совместному российско-китайскому фильму Андрея Волгина «Красный шелк» это удалось. Об этом 5-tv.ru рассказал китаист Сергей Мстиславский.

«Сейчас политическая ситуация в мире располагает к тому, чтобы делать совместные проекты с Китаем. Молодцы ребята, которые сделали этот фильм. Они воспользовались ситуацией. Надо продолжать в том же духе. Это просто отлично, потому что зайти на кинорынок Китая — это очень сложно», — объяснил эксперт.

Кинорынок Китая — один из крупнейших в мире, отметил Мстиславский. Этому способствует многочисленное и платежеспособное население республики. Попасть туда, как и на любой другой китайский потребительский рынок, — очень непростая задача.

Однако ленте «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина войти на рынок КНР удалось. Китаист отметил, что эта кинокартина является интересной по ряду причин. Во-первых, примечателен тот факт, что взаимоотношения России и Китая были вынесены на крупную платформу. Во-вторых, произведение раскрывает богатую интересными событиями и персонажами историю.

«Что касается отношений Советского Союза и Китая, там таких историй интересных огромное количество. Здоровых авантюристов, которые себя проявили и с той, и с другой стороны, было огромное количество», — добавил Мстиславский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что фильм «Красный шелк» получил «печать дракона» для проката в Китае.

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