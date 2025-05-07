«Звучал наш гимн»: хоккеисты из России выиграли международный турнир в Италии

Победители — воспитанники школ Москвы и Подмосковья.

Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире World Selects Invitational в Италии. В соревновании приняли участие спортсмены «Динамо», «Авангарда» и сборной Золотого кольца. Перед матчами звучал российский гимн. На игре побывал корреспондент «Спорт-Экспресса».

World Selects Invitational — международный турнир высочайшего уровня для игроков до 13 лет. Он проводится по приглашениям и собирает лучшие команды спортсменов из разных стран, в числе которых Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия и — после длительного перерыва — Россия.

Победители — воспитанники школ Москвы и Подмосковья. Их соперниками стали хоккеисты из Северной Америки, Швеции, Финляндии, Чехии, Словакии, Латвии, Белоруссии и Казахстана. Для российских спортсменов это первый за долгие годы международных отстранений крупный турнир.

World Selects Invitational был вынужден на несколько лет прекратить свою деятельность. Причин несколько, в их числе COVID-19. Продолжительное затишье прервалось в этом сезоне настоящим прорывом. «Динамо», «Авангард» и сборная Золотого кольца показали впечатляющие результаты.

«Для североамериканских команд участие клубов из России стало открытием. Они не ожидали, что мы сможем приехать. Было очень приятно, когда по ходу турнира и после его окончания к нам подходили родители и тренеры североамериканских команд и спрашивали: „Планируете ли участвовать в следующем году?“ Для них это ключевой повод и причина приехать для участия в турнире», — объяснил руководитель школы хоккея «Авангард-Москва» Евгений Рычков.

«Авангард» и «Динамо» завершили предварительный этап без поражений. Сборная Золотого кольца уступила шведской команде, но с разницей в одну шайбу (3:4). Зато в плей-офф ошибок допущено не было.

В полуфинале российские клубы сошлись с юниорами из Словакии. «Авангард» не дал последним пройти в финал, а сборная Золотого кольца забрала победу у «Динамо».

«Одной из просьб от российских команд было, чтобы на турнире перед матчами звучал наш гимн. Организаторы отнеслись с пониманием. Перед играми включался российский гимн наряду с гимном другой стороны. Это очень важно для нас. Мы понимаем, что сейчас российским спортсменам сложно пробиться на международный уровень. Я очень надеюсь, что такие турниры станут мостиком к общению и построению правильных взаимоотношений на уровне ребят, родителей. Мягкая дипломатия сейчас важна. Мы общались с тренерами других команд, находили полное взаимопонимание и не чувствовали никакой русофобии», — добавил Рычков.

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