Путин: парадный расчет из КНР 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных

Парадный расчет военнослужащих из Китая, который примет участие в военном параде на Красной площади 9 мая, будет самым большим из иностранных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных воинских контингентов», — отметил он.

Глава государства добавил, что нельзя забывать о жертвах народов России и Китая во Второй мировой войны.

«Жертвы, которые понесли оба наших народа, они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 миллионов жизней отдал Советский Союз, возложил их на алтарь Отечества и на алтарь Победы. И 37 миллионов жизней понесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством Коммунистической партии эта победа была достигнута», — сказал российский лидер.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай готов вместе с Россией защищать правду об истории Второй мировой войны. Особенно ввиду сложившейся «негативной тенденции односторонних действий и силового диктата в мире». Также председатель КНР добавил, что рад принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять евродепутатов планируют посетить парад Победы в Москве.