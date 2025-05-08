Пять парламентариев из Европы на этой неделе посетят торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, как сообщает издание Der Spiegel.

«В Москве депутаты также хотят провести переговоры с парламентариями и другими представителями политики и культуры. Двухдневный визит в Москву вместе с тремя другими депутатами Европарламента из Чехии, Кипра и Словакии состоится во время объявленного Россией прекращения огня», – говорится в публикации.

В числе политиков — члены Европейского парламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург.

Сообщается, что они являются частью делегации, прибытие которой уже было предметом обсуждения в высших эшелонах власти Российской Федерации. Список участников был предварительно передан, в том числе для утверждения в Министерство обороны России.

Более двадцати руководителей государств заявили о своем намерении приехать, в том числе и глава Китая Си Цзиньпин. Однако были и отмены. Например, президент Индии Нарендра Моди сообщил, что не сможет посетить Москву 9 мая из-за напряженных отношений с Пакистаном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу.