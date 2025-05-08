Пять евродепутатов планируют посетить парад Победы в Москве

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 41 0

Среди них двое представителей Германии, а также политики из Чехии, Кипра и Словакии.

Пять евродепутатов планируют посетить парад Победы в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Тема:
День Победы 9 Мая

Пять парламентариев из Европы на этой неделе посетят торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, как сообщает издание Der Spiegel.

«В Москве депутаты также хотят провести переговоры с парламентариями и другими представителями политики и культуры. Двухдневный визит в Москву вместе с тремя другими депутатами Европарламента из Чехии, Кипра и Словакии состоится во время объявленного Россией прекращения огня», – говорится в публикации.

В числе политиков — члены Европейского парламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург.

Сообщается, что они являются частью делегации, прибытие которой уже было предметом обсуждения в высших эшелонах власти Российской Федерации. Список участников был предварительно передан, в том числе для утверждения в Министерство обороны России.

Более двадцати руководителей государств заявили о своем намерении приехать, в том числе и глава Китая Си Цзиньпин. Однако были и отмены. Например, президент Индии Нарендра Моди сообщил, что не сможет посетить Москву 9 мая из-за напряженных отношений с Пакистаном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу.

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