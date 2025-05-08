Пять евродепутатов планируют посетить парад Победы в Москве

Среди них двое представителей Германии, а также политики из Чехии, Кипра и Словакии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пять парламентариев из Европы на этой неделе посетят торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, как сообщает издание Der Spiegel.
«В Москве депутаты также хотят провести переговоры с парламентариями и другими представителями политики и культуры. Двухдневный визит в Москву вместе с тремя другими депутатами Европарламента из Чехии, Кипра и Словакии состоится во время объявленного Россией прекращения огня», – говорится в публикации.
В числе политиков — члены Европейского парламента от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург.
Сообщается, что они являются частью делегации, прибытие которой уже было предметом обсуждения в высших эшелонах власти Российской Федерации. Список участников был предварительно передан, в том числе для утверждения в Министерство обороны России.
Более двадцати руководителей государств заявили о своем намерении приехать, в том числе и глава Китая Си Цзиньпин. Однако были и отмены. Например, президент Индии Нарендра Моди сообщил, что не сможет посетить Москву 9 мая из-за напряженных отношений с Пакистаном.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу.
- 8 мая
- «Праздновать День Победы — только в Москве»: Гузеева посетила Берлин
- 8 мая
- «Воздушный бессмертный полк»: акция ко Дню Победы прошла в небе над Кубинкой
- 8 мая
- Предложение, песни Цоя и танцы: как Москва и Петербург готовятся к 9 мая
- 8 мая
- Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву
- 7 мая
- Ограничения связи введены в регионах страны в рамках подготовки к Параду Победы
- 7 мая
- В кинопарке «Москино» пройдут показы военных фильмов под открытым небом
- 7 мая
- Президент Монголии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
- 7 мая
- Большой вклад маленьких героев: как дети помогали тылу и фронту на пути к Победе
- 7 мая
- VK проведет Всероссийскую минуту молчания онлайн и представит проекты ко Дню Победы
- 7 мая
- В Петербурге готовятся к самому масштабному шествию «Бессмертного полка»
Читайте также
80%
Нашли ошибку?