«Братья навек»: Вучич выложил видео с Фицо на фоне Кремля

Встречу с коллегой в российской столице Вучич назвал «братской».

Президент Сербии Александр Вучич обменялся рукопожатием с премьер-министром Словакии Роберту Фицо в Москве. Лидеры двух стран встретились на камеру на фоне Кремля. Дружественное видео, на котором главы региона разговаривают, сербский лидер опубликовал в соцсети.

«Братская встреча с Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навек», — подписал под видеорядом Вучич.

Словацкий премьер-министр Фицо прибыл в столицу России для участия в мероприятиях в преддверии юбилейной годовщины победы в Великой Отечественной войне.

До этого в Москву прилетел глава Сербии Вучич. К тому же он подчеркивал, что его не волнует реакция Запада на его визит в РФ.

В целом ко Дню Победы в Москву прилетели председатель КНР Си Цзиньпин, глава Сербии Александр Вучич, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Главы государств были приглашены на праздничный ужин в Кремль. Президент России Владимир Путин приветствовал иностранных гостей.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал о своем рабочем дне 8 мая.

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