«Очень хороший и насыщенный»: Путин о своем рабочем дне 8 мая

Председатель КНР Си Цзиньпин разделил мнение российского лидера.

В Кремле в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялся торжественный ужин. Гостями стали лидеры иностранных государств, прибывшие в Москву на празднование 80-летия памятной даты. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин попрощался с каждым из приглашенных лично. За участие российский лидер поблагодарил посетивших мероприятие, пожав им руки. К тому же с главой Бразилии Лулой да Силвой лидер государства обнялся.

Прощаясь с Путиным, председатель КНР Си Цзиньпин заключил, что их встреча была проведена очень хорошо.

«Спасибо, и день был очень хороший, очень насыщенный», — добавил глава России.

В ходе празднования иностранным лидерам были предложены блюда русской кухни. В Telegram-канале «Пул первого» представили фото меню.

Исходя из данных фотоснимка, гости могли выбрать было из нескольких блюд. Среди перечня наименований салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, супы — борщ с телятиной и уха по-карельски, а также главные блюда — филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с грибами и карамелизированная утка со спаржей. К числу угощений добавили и десерты: шербет из морошки и яблочный пирог с шариком ванильного мороженого.

Гостям смогли попробовать и вино отечественного производства: крымское «Блан де Неж» и краснодарское «Казак Красная Горка».

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин произнес речь перед иностранными гостями.