Премьер Словакии прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы

Страны Прибалтики пытались помешать спецборту Фицо.
Фото, видео: Reuters/Anatoly Medved; 5-tv.ru
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для того, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Премьер-министр спустился из самолета, после чего его встретила российская делегация. Представители власти пожали друг другу руки и обменялись приветственными фразами.
До этого страны Прибалтики пробовали помешать специальному борту Фицо долететь до российской столицы. Для самолета политика свое воздушное пространство закрыли Литва, Латвия и Эстония. Офис премьер-министра был вынужден искать альтернативный маршрут, чтобы попасть в Москву на парад Победы 9 мая.
В праздновании 80-летия Победы в Москве также примут участие лидер Венесуэлы Николас Мадуро, председатель КНР Си Цзиньпин, сербский глава Александр Вучич, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и глава Республики Сербской Милорад Додик.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин рассказал, что парадный расчет из КНР 9 мая в Москве будет самым большим из иностранных.
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