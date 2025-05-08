«Священная дата»: Путин произнес речь перед иностранными гостями

Он отметил, что никто не сможет оболгать подвиг советского народа.

Президент России Владимир Путин поблагодарил гостей из дружественных стран за посещение Москвы в честь празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Он также заявил во время своего выступления перед иностранными делегатами, что 9 мая является священной датой для многонационального народа России.

В рамках праздника Дня Победы Москву посетили: председатель КНР Си Цзиньпин, глава Сербии Александр Вучич, лидер Венесуэлы Николас Мадуро, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого, лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и многие другие.

«Сердечно приветствую и благодарю вас, наших надежных друзей и партнеров. Вы приехали в Москву, чтобы разделить с нами радость праздника победы над нацизмом, почтить память героев, спасших человечество. 9 мая — священная дата для нашего многонационального народа. В разгроме нацизма решающая роль принадлежала Советскому Союзу», — сказал президент РФ.

Глава российского государства напомнил, что благодаря совместным стремлениям народов Европы, США, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки мир достиг победы над агрессором. Путин также отметил, что никто не сможет оболгать исторические факты о подвиге красноармейцев и мирных советских граждан во времена Великой Отечественной Войны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин пописал совместное заявление с председателем Китая. Он также успел провести переговоры с лидерами Венесуэлы и Республики Конго.