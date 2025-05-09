Путин: Россия не позволит переписывать историю Второй мировой войны

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 33 0

Правда и справедливость остается на стороне РФ, указал глава государства.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Халдей; 5-tv.ru

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Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с попытками исказить историю. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на параде на Красной площади в честь 80-летия Великой Победы.

«Все, что нам дорого, что свято для нас. Мы помним уроки Второй мировой войны, никогда не согласимся с искажениями ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей», — указал российский лидер.

Президент напомнил, что Россия будет до конца отстаивать честь солдат Красной Армии, которые ценой своей жизни одержали победу над фашизмом.

«Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне», — указал российский лидер.

Он добавил, что сегодня сегодня дело предков продолжают участники специальной военной операции по защите Донбасса.

В эти минуты на Красной площади проходит парад в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне. В торжественных церемониях принимают участие лидеры ряда стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Киргизии Садыр Жапаров, Венесуэлы Николас Мадуро, Абхазии Бадра Гунба, Сербии Александр Вучич, Палестины Махмуд Аббас, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и другие.



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