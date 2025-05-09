Последний панфиловец: ветеран ВОВ Владимир Бурцев посетил Парад Победы

Он долгое время мечтал попасть на торжественное мероприятие на Красной площади.

Последний панфиловец Владимир Бурцев посетил Парад Победы на Красной площади. Кадры сборов ветерана показал 5-tv.ru.

В апреле он рассказывал о том, что мечтает посетить Парад 9 Мая в центре Москвы, но приглашения на праздник еще не получил. Буквально на днях заветное желание панфиловца исполнилось: ему пришел конверт из администрации президента России, где сказано, что ветерана приглашают на Парад в качестве почетного гостя.

В этот ответственный день, 9 Мая, журналисты лично сопроводили ветерана до праздничного мероприятия на автомобиле. Владимир Бурцев не скрывал своего восторга и поделился планами на сегодняшний день.

Так, ветеран рассказал, что после Парада будет отмечать праздник со своей семьей.

«С дочерью, с внучкой», — сообщил Бурцев.

Через два месяца Владимир Бурцев отметит 99-й день рождения. Даже спустя 80 лет после Великой Победы в деталях помнит все, через что пришлось пройти. И всегда с удовольствием рассказывает об этом школьникам и делится главной мудростью — уверяет, что смелых пуля не берет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал герой РФ о подготовке к параду Победы. Данияр Джартанов пронесет боевое знамя во главе колонны участников СВО.