Последний панфиловец: ветеран ВОВ Владимир Бурцев посетил Парад Победы

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 234 0

Последний панфиловец ветеран Владимир Бурцев посетил парад Победы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он долгое время мечтал попасть на торжественное мероприятие на Красной площади.

Последний панфиловец Владимир Бурцев посетил Парад Победы на Красной площади. Кадры сборов ветерана показал 5-tv.ru.

В апреле он рассказывал о том, что мечтает посетить Парад 9 Мая в центре Москвы, но приглашения на праздник еще не получил. Буквально на днях заветное желание панфиловца исполнилось: ему пришел конверт из администрации президента России, где сказано, что ветерана приглашают на Парад в качестве почетного гостя.

В этот ответственный день, 9 Мая, журналисты лично сопроводили ветерана до праздничного мероприятия на автомобиле. Владимир Бурцев не скрывал своего восторга и поделился планами на сегодняшний день.

Так, ветеран рассказал, что после Парада будет отмечать праздник со своей семьей.

«С дочерью, с внучкой», — сообщил Бурцев.

Через два месяца Владимир Бурцев отметит 99-й день рождения. Даже спустя 80 лет после Великой Победы в деталях помнит все, через что пришлось пройти. И всегда с удовольствием рассказывает об этом школьникам и делится главной мудростью — уверяет, что смелых пуля не берет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рассказал герой РФ о подготовке к параду Победы. Данияр Джартанов пронесет боевое знамя во главе колонны участников СВО.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:12
«Настоящая легенда во главе»: кадры военной техники на Параде Победы в Москве
13:08
Больше пяти тысяч: Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ
13:05
Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в Параде Победы
13:00
Первый день мира в дневниках и письмах: что писали с фронта, когда закончилась Великая Отечественная война
12:50
«Вечная слава защитникам Родины!» — Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
12:41
Задержания и запреты: русофобская элита Европы преследует граждан за празднование Дня Победы

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«За вами ваше поколение»: Захарова призвала празднующих 9 Мая украинцев не сдаваться
80 лет Великой Победы: прямая трансляция Парада на Красной площади
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу