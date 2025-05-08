«За время службы столько не маршировал»: Герой РФ о подготовке к параду Победы

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 50 0

Герой РФ Джартанов: участники парада Победы маршируют по 2-3 часа в день

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Данияр Джартанов пронесет боевое знамя во главе колонны участников СВО.

Герой России Данияр Джартанов рассказал корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину, что в ходе подготовки к параду Победы военнослужащие маршируют по два-три часа в день.

«Я за все время службы столько не маршировал. В день — два-три часа», — отметил Джартанов.

Данияр Джартанов пронесет боевое знамя во главе колонны участников СВО. Он объяснил, что сначала будет идти командная группа, следом — «коробка» СВО. Герой РФ пойдет за командиром и его заместителем. У Джартанова будет боевое знамя, а исторические пойдут сзади.

«Пока не сказали, какого округа боевое знамя будет. Выбирают еще», — подчеркнул Джартанов.

Всего в двух «коробках» будет около 400 человек. Джартанов рассказал, что первое время готовиться к параду было непросто, однако благодаря совместным усилиям участников парада маршировать получается хорошо.

Данияр Джартанов родился в День Победы. Он рассказал, что возможность пронести знамя во главе колонны — это лучший подарок на день рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Герой России Джартанов пронесет знамя Сухопутных войск на параде Победы.

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