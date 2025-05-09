В Киеве задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы к Вечному огню

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 162 0

Пожилая женщина каждый год приходит к мемориалу, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Украинские полицейские задержали пенсионерку, которая пришла возложить цветы к Вечному огню. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Пожилая женщина надела пилотку с красной звездой. К ней подошел полицейский и заявил, что головной убор необходимо снять, потому что на нем изображена запрещенная символика.

«Ей сказали, что с пилотки нужно снять красную звезду, так как (на Украине. — Прим. ред.) это запрещенная символика. Женщина отказалась», — сообщило издание.

Пенсионерка в ответ сказала, что звезду на ее головном уборе почти не видно. А вот свастику на форме полиции — более чем.

«Это головной убор женщины, женщины не снимают. Еле деньги набрала, чтобы цветы купить. Пусть весь мир будет знать, что вы меня гоните. Как вас изуродовала эта власть», — заявила она.

Когда полицейские поняли, что женщина не собирается исполнять их требование, они посадили ее в машину и отвезли в участок. Пенсионерка рассказала, что ее задерживают в шестой раз. Примечательно, что подобные визиты всегда заканчивались тем, что у нее просили прощения.

Источник рассказал 5-tv.ru, что задержанную зовут Галина Савченко. Она каждый год чтит память погибших в Великой Отечественной войне, возлагая цветы на мемориал.

Это — не единственный конфликт, который произошел возле Вечного огня в Киеве. Полиция также осталась недовольна поведением женщины, которая включила песню «День Победы». Правоохранители потребовали немедленно выключить. Женщина отказалась, аргументировав это тем, что ее дед воевал в Бресте.

Причина не показалась сотрудникам полиции уважительной. Они посоветовали слушать такую музыку дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ.

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