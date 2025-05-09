Сотни человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в Кишиневе

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 52 0

Жителей не останавливает ни запрет властей, ни погода.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

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В Кишиневе сотни людей собираются в центре города, чтобы принять в акции «Бессмертный полк». Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Местных жителей не останавливает ни запрет властей на проведение марша, ни дождливая погода. Жители продолжают собираться на главной площади на пересечении улиц около памятника Стефану Великому.

Участники акции несут флаги и портреты своих предков, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны. Ради участия в шествии некоторые молдаване приехали из других городов страны.

«Молдавский народ славит, чтит, гордится всем советско-героическим народом», — сказала местная жительница Мария Сиваш.

По словам одной из местных жительниц, она будет продолжать ходить на акцию, пока может. Потому что гордится своим дедом, принимавший участие в защите территорий от немецко-фашистских захватчиков.

«Потому что это наш праздник. Мы в любую погоду, дождь, снег, ветер — мы всегда придем», — сказала она.

В акции принимают участие даже маленькие дети, они вместе с родителями решили почтить память предков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что русофобская элита Европы преследует граждан за празднование Дня Победы.

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