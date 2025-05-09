Задержания и запреты: русофобская элита Европы преследует граждан за празднование Дня Победы

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Глава евродипломатии Каллас угрожает приехавшим политикам на 9 Мая в Москву

Фото, видео: Белкин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

К примеру, в Молдавии за ношение георгиевской ленты штрафуют.

На самой же Украине этот день решили вспомнить по-своему — в угоду Брюсселю. В Незалежной сегодня отмечают так называемый «День Европы». На празднование в Киев должны приехать главы МИД европейских стран и другие чиновники.

Вот только, кто именно — до сих пор неизвестно, лишь несколько политиков подтвердили визит. Причем ни один государственный лидер на Украину 9 мая ехать не планирует. В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас жестко раскритиковала тех, кто вместо этого решил посетить Москву.

«Поскольку 9 Мая — это День Европы, я хочу подчеркнуть, что все, кто действительно поддерживает мир, не могут стоять бок о бок с Путиным. Те, кто действительно поддерживает мир, должны быть на Украине, а не в Москве», — заявила Каллас.

В Европе к празднованию Дня Победы относятся агрессивно. В Эстонии, Латвии и Литве официально запрещены все торжественные мероприятия в честь 9 Мая. Штраф грозит даже за возложение цветов к мемориалам. Ограничивают и демонстрацию символов Победы.

В Германии действует запрет на размещение советских флагов у мемориалов. В Молдавии за ношение георгиевской ленты штрафуют. Более того, в аэропорту Кишинева накануне задержали представителей оппозиционной партии, которые привезли из Москвы частицу Вечного огня. Зажженные от нее лампады хотели передать ветеранам и разместить в мемориальных комплексах.

«Что именно пограничная полиция намерена искать у этих людей? Мы понимаем, что ничего, потому что никто не нарушал закон, за исключением того, что мы идем вразрез с идеологией, которую сегодня пропагандирует нынешняя власть», — поделился активист блока «Победа» Юрий Витнянский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о провокациях со стороны эстонских властей.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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