В Параде Победы приняли участие войска дружественных стран.

Прошедший в Москве Парад Победы наглядно демонстрирует, что президент России Владимир Путин не одинок. Об этом пишет испанская газета El Pais.

В публикации отмечается, что на трибуне Красной площади вместе с российским лидером наблюдали за торжественными мероприятиями почти 30 глав государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Автор материала подчеркнул, что бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич прибыли в Москву вопреки угрозам со стороны Европейского союза и Украины.

Парад Победы — это «демонстрация силы», отмечает также газета. В нем, в том числе, приняли участие войска дружественных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Европе отмечают День Победы вопреки провокациям. Памятные мероприятия оказались под угрозой в Молдавии, Израиле и ряде других стран. Так, в Кишеневе шествие «Бессмертного полка» попытались сорвать антироссийские активисты, а власти города закрыли для колонны доступ на главную площадь.