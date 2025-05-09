Путин не одинок: что зарубежные СМИ пишут о Параде Победы в Москве

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

El Pais: вместе с Путиным наблюдали за Парадом победы почти 30 глав государств

В Испании назвали парад Победы в Москве демонстрацией силы

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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В Параде Победы приняли участие войска дружественных стран.

Прошедший в Москве Парад Победы наглядно демонстрирует, что президент России Владимир Путин не одинок. Об этом пишет испанская газета El Pais.

В публикации отмечается, что на трибуне Красной площади вместе с российским лидером наблюдали за торжественными мероприятиями почти 30 глав государств, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин.

Автор материала подчеркнул, что бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич прибыли в Москву вопреки угрозам со стороны Европейского союза и Украины.

Парад Победы — это «демонстрация силы», отмечает также газета. В нем, в том числе, приняли участие войска дружественных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Европе отмечают День Победы вопреки провокациям. Памятные мероприятия оказались под угрозой в Молдавии, Израиле и ряде других стран. Так, в Кишеневе шествие «Бессмертного полка» попытались сорвать антироссийские активисты, а власти города закрыли для колонны доступ на главную площадь.

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