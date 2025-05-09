Отменить 9 Мая не вышло: как в Европе отмечают День Победы вопреки провокациям
В Европе отмечают День Победы вопреки провокациям
Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru
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Антироссийские активисты пытались сорвать памятные мероприятия в Молдавии, Израиле и других странах.
В день празднования 80-летия Великой Победы эстонцы устроили провокацию на границе с РФ. Напротив концертной площадки разместили антироссийский плакат. Несмотря на предупреждения властей, у обелиска на братской могиле появились красные гвоздики.
В Кишиневе шествие «Бессмертного полка» попытались сорвать антироссийские активисты. А молдавские власти закрыли для колонны доступ на главную площадь. Там сегодня празднуют День Европы. Его же сегодня официально отмечают на Украине.
Однако местные жители все же пришли к вечному огню в Киеве возложить цветы. Во время акции полиция задержала пенсионерку якобы за демонстрацию советской символики.
«Бессмертный полк» прошел и по Израилю. Акции мешали проукраинские провокаторы, но участники акции быстро решили проблему.
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