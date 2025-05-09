Антироссийские активисты пытались сорвать памятные мероприятия в Молдавии, Израиле и других странах.

В день празднования 80-летия Великой Победы эстонцы устроили провокацию на границе с РФ. Напротив концертной площадки разместили антироссийский плакат. Несмотря на предупреждения властей, у обелиска на братской могиле появились красные гвоздики.

В Кишиневе шествие «Бессмертного полка» попытались сорвать антироссийские активисты. А молдавские власти закрыли для колонны доступ на главную площадь. Там сегодня празднуют День Европы. Его же сегодня официально отмечают на Украине.

Однако местные жители все же пришли к вечному огню в Киеве возложить цветы. Во время акции полиция задержала пенсионерку якобы за демонстрацию советской символики.

«Бессмертный полк» прошел и по Израилю. Акции мешали проукраинские провокаторы, но участники акции быстро решили проблему.