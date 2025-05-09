Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов, которые работали в посольстве Незалежной под прикрытием в пользу киевского режима. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел государства Петер Сийярто.

«Мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием», — сообщил Сийярто в своем личном блоге.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о якобы задержании венгерских шпионов. Министр отметил, что киевский режим активно занимается созданием «антивенгерской пропаганды». По словам Сийярто, к любой информации, которую предоставляет СБУ, нужно относиться предельно внимательно, а также подвергать тщательной проверке.

В начале недели Венгрия официально выступила против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). По словам главы МИД, заключение экономического партнерства с киевским режимом грозит нашествием украинских гастарбайтеров и мафии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сийярто призвал жителей государства принять участие в опросе, который сейчас проводится по всей стране, и выступить против вступления Киева в ЕС. Это позволит избежать в том числе и огромных убытков. В канцелярии премьер-министра Венгрии подсчитали возможный экономический ущерб.