Президент Бразилии намерен способствовать мирному решению конфликта на Украине

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

По словам бразильского лидера, на помощь стоит рассчитывать и со стороны дружественных стран.

Лула да Силва выразил намерение способствовать мирному решению конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Бразилия готова приложить усилия для содействия мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«Я вновь заверил президента Путина в приверженности Бразилии миру и готовности вместе с Китаем и группой дружественных стран содействовать урегулированию (на Украине. — Прим.ред)», — заявил глава государства Бразилии.

Бразильский лидер также заявил о восстановлении работы двусторонней комиссии высокого уровня. Он подчеркнул, что страны намерены углубить стратегическое сотрудничество и активнее взаимодействовать на международной арене.

По его словам, Москва и Бразилиа готовы вернуться к прежнему формату тесного диалога, а восстановление комиссии должно стать инструментом для расширения торговых связей, политического взаимодействия и совместной работы в рамках таких площадок, как БРИКС, ООН.

Во время встречи Владимир Путин отметил, что Бразилия занимает важное место в экономических связях России с Латинской Америкой. Он напомнил, что Бразилия активно участвовала во Второй мировой войне в составе антигитлеровской коалиции, и подчеркнул: День Победы — значимая дата для обоих народов.

«Я хотел бы также сказать, что это — мой первый визит за 15 лет», — заявил Лула да Силва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел прием в честь глав иностранных делегаций.

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