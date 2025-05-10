В Германии умерла пережившая холокост немка Марго Фридлендер

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 6 0

Ей было 103 года.

Пережившая холокост немка Марго Фридлендер умерла в возрасте 103 лет

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер, которая пережила холокост, скончалась в Германии. Об этом стало известно из сообщения телеканала NTV, сославшегося на основанный Марго одноименный фонд.

На сайте источника отметили, что немка ушла из жизни в возрасте 103 лет. В День Победы, когда ветерана не стало, ей собирались вручить Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Родилась Марго Фридлендер 5 ноября 1921 года в еврейской семье в Берлине. Близкие женщины погибли в концентрационном лагере Освенцим, в то время как у нее получилось остаться в живых.

После окончания Второй мировой войны Фридлендер вместе с супругом эмигрировала в Соединенные Штаты. В общей сложности в США она прожила 64 года. В Берлин удалось вернуться в 2010 году. Тогда женщине было 88 лет.

В Германии в честь Фридлендер назвали премию за студенческие проекты, которые освещают трагические события военных времен, посвящены холокосту и современной культуре памяти. Автобиографии и основание благотворительного фонда также принесли Марго известность. Гражданка Берлина дважды награждалась орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

В возрасте 96 лет ее признали почетным гражданином Берлина, а к ее 100-летию были изданы книга-интервью и иллюстрированное произведение.

Ранее, писал 5-tv.ru, в возрасте 113 лет умерла старейшая из переживших холокост женщин.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.86
-0.10 92.14
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:45
В Германии умерла пережившая холокост немка Марго Фридлендер
7:25
Пушков: у России ведущая роль в установлении нового миропорядка
7:05
Сила мотивации: тренера ХК «Подольск» Плющева вдохновляют подвиги времен ВОВ
6:45
Дружественная дипломатическая атмосфера: как прошли встречи Путина с мировыми лидерами
6:25
Сотни жителей Эстонии посмотрели парад Победы
6:10
Песков: Киев делает все, чтобы избежать переговоров с РФ

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
«Неисчерпаемое вдохновение и сила»: Бодров о связи музыки и Великой Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу