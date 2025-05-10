В Германии умерла пережившая холокост немка Марго Фридлендер

Почетная гражданка Берлина Марго Фридлендер, которая пережила холокост, скончалась в Германии. Об этом стало известно из сообщения телеканала NTV, сославшегося на основанный Марго одноименный фонд.

На сайте источника отметили, что немка ушла из жизни в возрасте 103 лет. В День Победы, когда ветерана не стало, ей собирались вручить Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Родилась Марго Фридлендер 5 ноября 1921 года в еврейской семье в Берлине. Близкие женщины погибли в концентрационном лагере Освенцим, в то время как у нее получилось остаться в живых.

После окончания Второй мировой войны Фридлендер вместе с супругом эмигрировала в Соединенные Штаты. В общей сложности в США она прожила 64 года. В Берлин удалось вернуться в 2010 году. Тогда женщине было 88 лет.

В Германии в честь Фридлендер назвали премию за студенческие проекты, которые освещают трагические события военных времен, посвящены холокосту и современной культуре памяти. Автобиографии и основание благотворительного фонда также принесли Марго известность. Гражданка Берлина дважды награждалась орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

В возрасте 96 лет ее признали почетным гражданином Берлина, а к ее 100-летию были изданы книга-интервью и иллюстрированное произведение.

Ранее, писал 5-tv.ru, в возрасте 113 лет умерла старейшая из переживших холокост женщин.