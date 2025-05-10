США могут столкнуться с дефолтом уже в августе

Закончатся ли у американцев деньги?

К августу 2025 года Соединенные Штаты могут оказаться в ситуации, когда не смогут выполнить свои долговые обязательства. Стране грозит дефолт. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в своем обращении к законодателям.

Как заявил политик, существует вероятность того, что финансовые ресурсы Белого дома могут быть исчерпаны уже в августе, когда Конгресс будет находиться в отпуске. Скотт Бессент также обратился к своим коллегам по министерству с просьбой пересмотреть или изменить лимит долга к середине июля.

По его мнению, это может привести к подрыву доверия к администрации президента США Дональда Трампа и нанести ущерб имиджу Соединенных Штатов. Бессент выражает серьезную озабоченность тем, что к августу у США могут закончиться средства для погашения долгов, общая сумма которых составляет более 36,2 триллиона долларов.

В конце января 2025 года министерство финансов США ввело экстренные меры для недопущения дефолта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США рассматривают возможное снижение пошлин на товары КНР.