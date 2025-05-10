Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с кровотечением желудка

Рэпера Лешу Свика экстренно госпитализировали с внутренним кровотечением желудка, сообщила его супруга Ксения Ткачева в соцсетях.

Все произошло на майских праздниках, на которых заболела вся семья артиста, включая двухлетнюю дочь.

«После празднования слегла я с температурой, через пару дней Эмилька подцепила какую-то непонятную инфекцию. Моя улыбающаяся дочь лежала пластом четыре дня, не вставая с кровати. Далее с теми же симптомами снова слегла я, после — моя сестра. А сегодня Леху забрала скорая, положили в больницу с внутренним кровотечением желудка», — рассказала Ксения.

Супруга рэпера недоумевает, как такое могло произойти, ведь ничего не предвещало беды. К тому же звездная семья ведет здоровый образ жизни.

Пока Леша Свик находится в больнице, его жена прокручивает случившееся в голове снова и снова. Она не исключает, что всему виной могла стать порча или сглаз. На такие мысли ее навеял разговор двух незнакомок в столичном кафе. Дамы говорили о знакомой, и одна из них призналась, что та ее раздражает, потому что у нее все в жизни все складывается хорошо.

«Откуда у людей столько злости друг к другу, почему никто не умеет радоваться, а только злорадствует?! Будьте добрее, а самое главное — здоровы! Все будет хорошо, я в это верю», — рассказала Ткачева.

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