Путин: 460 студентов из Зимбабве обучаются в России

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 15 0

Укрепление двусторонних связей продолжается.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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В российских вузах учатся 460 студентов из Зимбабве, и в ближайшие годы планируется увеличить количество учащихся на 120 человек, а также предоставить пять новых стипендий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом страны Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой.

Более 500 студентов, отметил российский лидер, проходят онлайн-курсы русского языка в Санкт-Петербургском государственном университете. Ведется активная работа по расширению сотрудничества в образовательной сфере, в том числе через российско-африканский сетевой университет.

Помимо этого, России и Зимбабве удалось наладить прочные связи в других областях. В 2023 году Россия поставила в Зимбабве 25 тысяч тонн пшеницы и несколько десятков тысяч тонн удобрений. В 2025 году решено выделить дополнительные средства для Всемирной продовольственной программы ООН.

Президенты двух стран также обсуждали возможности для дальнейшего роста экономического оборота, который уже сейчас охватывает такие сферы, как геологоразведка и энергетика. Обе стороны отметили важность укрепления дипломатических отношений, которые будут продолжать развиваться на основе многополярного миропорядка и международного права.

Зимбабве продолжает поддерживать Россию в ООН и других международных организациях, а в ноябре 2024 года в Сочи прошла первая министерская конференция форума «Партнерство Россия-Африка». Второе заседание состоится в конце 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российское оборудование используется на европейских космических станциях.

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