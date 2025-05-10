На Украине шесть чиновников в руководстве Нацгвардии отстранили от должностей

Шесть сотрудников подразделений Национальной гвардии Украины отстранены от руководящих должностей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

«Шесть должностных лиц направления материально-технического обеспечения главного управления Нацгвардии отстранены от должностей. Проводится расследование, следствию оказывается полное содействие», — прокомментировали в ведомстве.

В министерстве не раскрывают имена отстраненных руководителей и причины отстранения. Другие подробности тоже неизвестны.

Однако накануне в украинских изданиях появилась информация о проведении обысков у командования Нацгвардии. Расследование проводило Национальное антикоррупционное бюро Украины. Причиной стали подозрения в сговоре для получения крупной взятки руководящим звеном ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ выявила более 100 украинских колл-центров, которые занимались мошенничеством в отношении россиян. Преступная деятельность осуществляется с помощью инфраструктуры стран ЕС, а «доходы» от нее шли на финансирование ВСУ и националистических вооруженных формирований