Путин провел 17 встреч с мировыми лидерами в дни празднования 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин окончил серию встреч с главами иностранных государств, посетившими Москву. Об этом рассказал помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Да, завершились, все завершились», — пояснил он в беседе с информагентством ТАСС, отвечая на вопрос о четырехдневной серии встреч.

В субботу, 10 мая, российский лидер переговорил с семью политическими представителями. Среди них были посланники из Палестины, Абхазии, Южной Осетии, Вьетнама, Зимбабве, Буркина-Фасо, а также командующий Ливийской национальной армии.

К тому же, начиная с 7 мая, Путин успел встретиться и обсудить политические вопросы разного рода с лидерами КНР, Сербии, Словакии, Венесуэлы, Кубы, Бразилии, Египта, Республики Конго, Монголии и Узбекистана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли встречи Путина с мировыми лидерами. Глава государства поблагодарил иностранных лидеров за приезд. Прием по случаю празднования 80-летия Великой Победы состоялся в Кремле. В нем также участвовали делегации и почетные гости. Мероприятие началось после военного парада.