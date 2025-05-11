Путин: северокорейские военные действовали в Курской области в высшей степени профессионально

Воины КНДР профессионально, добросовестно, с мужеством и героизмом помогали освобождать Курскую область, заявил президент России Владимир Путин.

Президент России сообщил, что был рад лично поблагодарить военачальников КНДР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия помнит и ценит всех людей, которые способствовали победе над нацизмом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

К тому же российский лидер выразил благодарность зарубежным партнерам, которые участовали в торжествах по случаю юбилея Дня Победы в Москве.

Владимир Путин отметил, что переговоры во время празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне были «насыщенными и содержательными».