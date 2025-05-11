Путин: Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Глава РФ поблагодарил иностранных коллег за визит.

Путин: Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Россия помнит и ценит всех людей, которые способствовали победе над нацизмом. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца.

«Россия чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом», — подчеркнул он в начале выступления перед журналистами.

К тому же российский лидер выразил благодарность зарубежным партнерам, которые участовали в торжествах по случаю юбилея Дня Победы в Москве.

Владимир Путин отметил, что переговоры во время празднования 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне были «насыщенными и содержательными».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что переговоры президента России Владимира Путина с главой Абхазии Бадрой Гунбой прошли в Кремле. По словам российского лидера, РФ готова продолжать сотрудничество с Абхазией в сфере экономики, в гуманитарной сфере, страны также намерены наращивать туристический поток.

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