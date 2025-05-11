Российские военные восстановили памятник героям ВОВ в селе Булавиновка в ЛНР

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 29 0

Изначально монумент представлял собой печальное зрелище.

Фото, видео: Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Памятник героям Великой Отечественной войны (ВОВ) в селе Булавиновка Луганской Народной Республики (ЛНР) восстановили военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ.

Работы проводили, как отметил военнослужащий с позывным «Заря», основательно. К моменту начала восстановления монумент был почти полностью разрушен, однако российским военным удалось его реконструировать и украсить.

«Изначально памятник представлял печальное зрелище: основание и сам монумент были разрушены, в нем не хватало частиц. Сейчас он заиграл новой жизнью», — пояснил участник специальной военной операции (СВО).

Как он заметил, восстановление мемориалов их бригада проводит в течение последних лет.

Памятник торжественно открыли под выступление вокальной группы «Бабкины внуки». Также на мероприятии дети прочли стихи и исполнили композиции военных лет. В память о погибших войнах времен ВОВ состоялась минута молчания.

Военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации, поздравляя россиян с Днем Победы, подчеркнул, что великий праздник помогает ощутить сопричастность с Родиной.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Луганске прошел День Победы.

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