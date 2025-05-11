Спас мальчик: в Волгодонске задержали мужчину, пытавшегося похитить девушку

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

В Волгодонске задержали мужчину, пытавшегося похитить девушку

Пытался похитить, но ему помешали

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ему помешал проходивший мимо ребенок.

В Волгодонске Ростовской области задержан мужчина, который напал на девушку и пытался ее похитить. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области оперативно установили личность подозреваемого и маршрут его передвижения», — заявила она

Неудачливым похитителем оказался 37-летний уроженец Республики Калмыкия. Он во дворе жилого дома по улице Гагарина напал на девушку. Правонарушитель схватил ее со спины, а после пытался увести. Жертва стала вырываться и кричать.

Увести девушку ему помешал ребенок., который проходил мимо. Он вцепился в руку мужчины. После чего злоумышленник попытался скрыться с места преступления.

Подозреваемый передан правоохранительным органам Ростовской области. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Однако в ведомстве уточнили, что здоровью девушки ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что немецком городе Клеве пациент психиатрической клиники для преступников устроил бунт. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забаррикадировался внутри лечебницы.

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