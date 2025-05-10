В Германии пациент психиатрической клиники для преступников устроил бунт

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

Мужчина забаррикадировался внутри здания.

Пациент психиатрической клиники в Германии устроил бунт

Фото: www.globallookpress.com/Carsten Koall

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В немецком городе Клеве пациент психиатрической клиники для преступников устроил дебош, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 27-летний мужчина стал проявлять агрессию и забаррикадировался внутри лечебницы. Об этом сообщила газета Bild.

К зданию больницы местные власти направили несколько отрядов специального назначения. Подключены полицейские вертолеты.

Часть сотрудников лечебницы, по предварительным данным, выбралась из здания. Внутри могут оставаться заложники. Их предположительное количество неизвестно.

Кроме этого, в клинике обнаружены локальные очаги возгорания. Бойцы спецназа облачились в скафандры с замкнутой системой дыхания для прорыва внутрь здания.

Обстоятельства, при которых пациент смог получить доступ к алкогольным напиткам, выясняются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в центре Штутгарта автомобиль наехал на группу пешеходов. В результате происшествия пострадали три человека.

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