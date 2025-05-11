«Он испугался и убежал»: как юный герой спас девушку от похищения

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 36 0

Отважный подросток не побоялся дать отпор взрослому мужчине.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Подросток, который защитил девушку от нападения в Волгодонске поделился с 5-tv.ru, что не чувствовал страха, когда столкнулся с нападавшим.

Инцидент произошел в воскресенье, 11 мая, на улице Гагарина. На молодую девушку, которая направлялась к своей подруге, внезапно напал неизвестный.

"Схватил, хотел утащить куда-то. Я упиралась ногами, чтобы как-то от него отбиться. Подбежал племянник моей подруги, сзади за руку схватил его. И он испугался и убежал", – поделилась пострадавшая девушка Анастасия.

Девушка рассказала, что поначалу решила, будто мужчина обознался. Но когда незнакомец начал тянуть ее в сторону переулка, она испугалась. В это время мальчик по имени Дмитрий Русаков проходил мимо. Заметив, что знакомая его родственницы пытается защитить себя от нападавшего, он незамедлительно бросился ей на выручку.

"Я попытался его остановить, содрал руку. Он, наверное, испугался и убежал", – поделился мальчик.

Родители юного героя испытывают глубокую гордость за своего сына и благодарны судьбе за то, что смогли вырастить его достойным человеком.

Ранее 5-tv.ru сообщал в Волгодонске задержали мужчину, пытавшегося похитить девушку.

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Спас мальчик: в Волгодонске задержали мужчину, пытавшегося похитить девушку

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