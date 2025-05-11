У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 18 0

Сведений о возникновении цунами пока не поступало

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9

Фото: www.globallookpress.com/Antonio Balasco

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В воскресенье в Тихом океане у берегов Вануату в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом стало известно из сообщения Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сообщается, что эпицентр сейсмической активности располагался в пяти километрах к северо-западу от города Порт-Вила, в котором проживает около 35,9 тысяч человек. Глубина залегания очага составила примерно 60 километров.

В настоящее время нет сведений о жертвах и повреждениях, а также не было объявлено о вероятности возникновения цунами.

В субботу вблизи эквадорского побережья произошло еще одно землетрясение. Его сила составила 4,7 балла. Его эпицентр находился в 43 километрах к юго-востоку от города Гуаякиль - там проживает почти два миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре землетрясения произошли в Крыму. Их магнитуда составила от 1,5 до 2.

 

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