«Идет конкуренция»: Джиган объяснил, почему вновь хотел бы стать отцом девочки

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Рэпер Джиган хотел бы вновь стать отцом девочки

«Идет конкуренция»: Джиган объяснил, почему вновь хотел бы стать отцом девочки

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Рэпер и его супруга Оксана Самойлова планируют пятого ребенка.

Недавно рэпер Джиган и Оксана Самойлова сообщили о желании стать родителями в пятый раз. Музыкант откровенно признался на одном из шоу в VK, что хотел бы вновь стать отцом девочки, несмотря на наличие трех дочерей.

«Между братьями всегда идет конкуренция», — объяснил Джиган.

Рэпер привел в пример своего отца и его брата, которые до сих пор конкурируют друг с другом. Коснулся Джиган и истории — он вспомнил и Османское государство времен Султана Сулеймана I, когда братьев законного наследника отсылали правителями в отдаленные провинции или вовсе убивали.

Сам музыкант рос в семье, где был единственным ребенком. Джиган признался, что всегда хотел сестру.

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган подарили дочери Ариеле совместный поход на концерт ее любимых рэперов Kai Angel и 9mice. Об этом звездная мама сообщила в личном блоге в соцсетях.

Ариела является давней фанаткой Kai Angel и 9mice. Поэтому ее родители одним концертом не ограничились. Девочка смогла попасть за кулисы и лично познакомиться с рэп-исполнителями. Самойлова завершила встречу совместной фотографией с кумирами дочери.

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