Эмир Кустурица посмотрел постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» в «Москино»

А в Москве у всех на глазах развернулся штурм, который поставил точку в Великой Отечественной войне. В парке «Москино» показали кинотеатральную постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!» режиссера Игоря Угольникова. В спектакле с точностью до мелочей и практически посекундно воссоздали события, которые разворачивались в Берлине в мае 1945-го.

На площадке даже возвели точную копию Рейхстага — высотой 36 метров. И настоящее в постановке все — имена солдат, бои, взрывы. И даже танки. Задействованы те самые, что реально были в Германии. Их отреставрировали.

Некоторые зрители, а их на трибуне 500 человек, не могли сдержать слез. Оценил постановку и всемирно известный режиссер Эмир Кустурица. В Москву он прилетел на празднование 80-летия Победы. Здесь же он присматривает площадки для своих будущих проектов. В планах у него — снять трилогию. В основу могут лечь произведения Достоевского, Гоголя и Толстого.

«Я был на параде. Я удивлен! Очень хорошо было видеть людей, которые маршируют. Я люблю видеть такие вояки, которые маршируют. Планы у меня всегда огромные. На кинопарк тоже. Ну, будет фильм. Будет один из этих, эта трилогия, о которой я говорил. Чтобы сделать Достоевского, Гоголя и Толстого, наконец», — заявил режиссер Эмир Кустурица.

В честь праздника именитому режиссеру подарили репринт легендарного номера газеты «Известия», выпущенного 9 мая 1945-го года.